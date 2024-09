Thiago Motta lavora ad una nuova Juve

La difesa

Il centrocampo cambia faccia?

Rivoluzione in attacco

La stagione dellafinisce momentaneamente in stand-by per lasciare spazio alla sosta riservata agli impegni delle Nazionali. Diversi calciatori bianconeri si sono uniti ai ritiri delle rispettive selezioni, mentre coloro che non sono stati convocati rimarranno alla Continassa per allenarsi agli ordini di Thiago Motta.Proprio lui, sì. Il nuovo tecnico zebrato è chiamato a sfruttrare nel miglior modo possibile queste due settimane di pausa nelle quali potrà comunque lavorare con tanti giocatori della prima squadra con l'obiettivo diripresentarsi alla ripresa del campionato (sabato 14 contro l'Empoli) nelle migliori condizioni possibili.Nel corso dei prossimi dieci giorni, Thiago Motta continuerà a lavorare sul campo per fare in modo che i suoi calciatori possano assimilare nel modo più rapido possibile i propri concetti di gioco e la relativa idea di calcio. Lo scopo del tecnico italo-brasiliano è di fatto molto chiaro: sfruttare questi giorni senza partite ufficiali per dare forma ad una 'nuova' Juventus.Proprio così perché se nelle prime tre giornate di campionato gli attori protagonisti sono stati praticamente gli stessi, dalla ripresa della Serie A il tecnico juventino conta di inserire a pieno regime tutti i nuovi arrivati dal mercato estivo.Se tra i pali la posizione di Di Gregorio non è in discussione, per quanto riguarda la difesa Thiago Motta ha trovato solidissime certezze nella coppia centrale Bremer-Gatti, così come Cambiaso, Savona e Cabal sulle fasce si sono distinti in maniera positiva. I prossimi impegni ufficiali, tuttavia, potrebbero essere quelli destinati a favorire un graduale inserimento di Pierre Kalulu, con l'ex Milan che sin qui ha giocato soltanto una manciata di minuti. 13 per la precisione, contro il Verona.Dopo la sosta, Thiago Motta recupererà, che ha saltato le gare contro Verona e Roma, ma soprattutto potrà finalmente affidare le chiavi del centrocampo ache dopo gli spezzoni accumulati nelle prime tre giornate è pronto a prendere il timone del pacchetto di mezzo. Sono proprio i due colpi dell'estate bianconera i calciatori destinati ad occupare la mediana di Thiago Motta a partire dai primi impegni dopo la sosta. Due investimenti pesanti, in chiave di mercato, sui quali l'ex allenatore del Bologna punta fortissimo.In attacco, invece, allacciatevi le cinture e preparatevi ad una vera e propria rivoluzione. Con Vlahovic e Yildiz considerati autentici punti fermi, Thiago Motta vuole sfruttare al meglio questo segmento di pausa dagli impegni ufficiali per far calare al meglio nella realtà Juve Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. I tre, entrati a gara in corso contro la Roma, sono destinati ad occupare un ruolo di primaria importanza all'interno dello scacchiere bianconero. E se l'argentino è stato convocato in Nazionale, l'ex Atalanta e l'ex Porto sono rimasti alla Continassa ed è lecito attendersi che già a partire dalla gara con l'Empoli Thiago Motta potrà puntare su di loro. Subito. Dal primo minuto.





