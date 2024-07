Anche Cesare, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua su, che ieri si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della. Ecco il suo pensiero sull'italo-brasiliano: "Tra gli allenatori giovani, Motta è uno dei pochi che non ripete le stesse situazioni di gioco. Thiago ruota i triangoli e occupa gli spazi in modo diverso, con lui il giocatore in possesso di palla ha sempre 2-3 soluzioni differenti. Lo scorso anno sapevano tutti come giocava il, ma facevano comunque fatica a contrastarlo. Vedrete: alla Juventus farà le stesse cose di Bologna, ma con una maggiore qualità a disposizione. Vlahovic? Dusan è cresciuto tanto con Allegri e nel gioco di Thiago sarà ancora più coinvolto. Il talento e le potenzialità di Vlahovic non sono in discussione".