Il tecnico della Juventusha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Manchester City. Le sue parole:"Siamo orgogliosi della gara che abbiamo giocato. Abbiamo ottenuto tre punti in questa competizione. Sabato abbiamo già una partita importante e dobbiamo dare il 200%"."Alla fine avere i giocatori forti e con questo atteggiamento fa contare poco l'allenatore. Chi entra fa bene perchè è forte. Voglio fare i a tutti. Poteva entrare chiunque e avrebbe fatto bene. Questo è un gruppo forte che cresce nelle difficoltà"."Sinceramente no. Abbiamo una squadra giovane che ha dimostrato di avere cuore e testa per fare le cose insieme. Complimenti ai nostri giocatori, perchè hanno fatto un grandissima partita".Duelli difficili da vincere. Nell’uno contro uno sulle fasce non è facile. Sia Danilo che Savona hanno fatto una grandissima partita. Sì, lui ha fatto una grandissima partita ma come tutta la squadra. Oggi è difficile parlare dei singoli tutti loro hanno fatto una grandissima partita, lavorando nel modo giusto, con la stessa sintonia, complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione"."Sinceramente no. In partite così i ragazzi sono iper motivati. Abbiamo bisogno di togliere un po’ di pressione, abbiamo una squadra giovane, con energia, han dimostrato maturità, la testa per poter ragionare insieme, per fare le cose insieme. Complimenti ai nostri giocatori che han fatto una grandissima partita"."Nello stesso modo. Oggi gli juventini si meritano questa gioia. Sabato però vogliamo fare una grande prestazione, sapendo che sarà una partita diversa. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare la partita"."Può arricchire tutti e farci migliorare. Il Manchester City ti costringe a difenderti. Con Guardiola si giocano cosi tutte le partite. Io sono soddisfatto perchè giocare bene vuole dire capire la partita. Oggi era la partita da fare. Possiamo farlo in maniera ancora migliorare. E affrontare la prossima per essere migliori e portare il risultato dalla nostra parte. Goal di Vlahovic? Se entra o non entra fa parte del gioco, ci sono situazioni che fan sì che la palla entri o non entri. Vlahovic e McKennie hanno chiuso le azioni nel modo giusto".- "C'è l'ambizione di pensare di recuperare bene e fare una grande prestazione sabato. Quando arriverà il momento penseremo al Brugge e al Benfica. Noi vogliamo competere con tutti gli avversari. La nostra ambizione è la prossima partita. Poi tutto il resto lo vedremo dopo"."La crescita di Pierre è naturale. Lo vedo bene, da quando è arrivato alla Juve. È cresciuto dentro e fuori dal campo. Per il suo modo di giocare, ma anche per il suo comportamento. Aveva già esperienza in Champions. La sua energia e la sua positività sono importanti. Può giocare sia a destra sia a sinistra. Pensa alla squadra non a se stesso. Siamo fieri di averlo con noi. Dobbiamo aiutarlo, ha giocato molte partite, non ha mai riposato"."I ragazzi sono stati bravi ed hanno avuto grande concentrazione. Ci sono delle partite in cui dovremo aprirci di più e prendere più rischi. Dalla prossima saremo noi a cercare di prendere la partita, ma abbiamo tutta la capacità di farlo. Oggi è andata bene in questo modo e proveremo a farla andare bene sabato. È stata una prova? In alcuni momenti di altre partita l'abbiamo fatto. Il City oggi va affrontato così, in futuro chissà. Altre squadre le abbiamo affrontate più aperte e poi ci siamo chiusi. Abbiamo le capacità di fare tante cose e possiamo essere più imprevedibili".