, in conferenza, parla così dopo Juventus-Como."Sì, sono soddisfatto della prestazione, soprattutto del risultato. Fatta un'ottima partita, meritatamente abbiamo vinto"."Bene, ha risposto molto tranquillo. Penso che una bella sensazione per lui, ma per tutti gli altri. Ha meritato di giocare per il lavoro che sta facendo. Vediamo oggi o domani per recuperare, pensiamo già alla prossima"."Sto pensando di recuperare bene oggi, i giocatori, a come affronteremo l'Hellas. Tutto il resto viene dopo"."Centrocampo? Tutti questi giocatori possono giocare insieme. Manuel ha giocato molto bene, grande comunicazione, grandi letture. Nicolò e Douglas sono entrati bene per dare ritmo e gioco alla squadra. Contento della partita che hanno fatto"."Loro ce l'hanno dentro questa cosa, abbiamo giocatori che vogliono avere la palla. Per averla bisogna andare. Oggi tutti hanno fatto bene. Riposo e pensiamo da domani già alla prossima partita""Sinceramente poco, ho parlato con lui. Manuel grande giocatore, di livello, siamo qui per aiutarlo, non gli insegniamo cosa fare. Ho visto la sua disponibilità sin dal primo giorno. Occupare ruoli diversi. Discorso uguale per gli altri. Siamo contenti di averlo, comunicando dentro al campo molto bene e trasmettendo cosa dobbiamo fare. Sono contento di lui come degli altri. Che sono entrati benissimo. Continuare così"."Oggi meritava di farlo, vediamo per le prossime. Trasmettere una grande prestazione. Come tutta la difesa, anche Savona che è entrato ha fatto un ottimo secondo tempo"."La risposta: molto soddisfatto. Fare una buona prestazione al servizio del risultato"."I dati contano ma non è solo quello. Aiutano tanto per leggere e per vedere cosa possiamo concentrarci per migliorare. Oggi mi è piaciuta la fase difensiva, capire il momento di andare a pressare, ricompattarsi, la disponibilità degli attaccanti, di Dusan di iniziare il primo pressing. Sono soddisfatto. Possiamo migliorare anche lì e cercheremo di farlo in tutto. Penso che questa squadra debba e possa farlo"."Se gioca con questa responsabilità, può giocare ovunque. Di grande livello. Sia tecnico, fisico, soprattutto mentale. Non è solo la qualità che dimostra in campo, è un ragazzo che lavora tantissimo. Non è scontato, e lui ce l'ha. Siamo contenti di averlo con noi".