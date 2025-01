Conferenza stampa Thiago Motta per Torino-Juventus: a che ora parla

La Jsi prepara a sfidare il Torino nel match in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. Partita molto importante per i bianconeri al di là del fatto che si tratta di un derby visto il momento della squadra e gli ultimi risultati.parlerà alla vigilia della partita come di consueto. Ecco a che ora il tecnico presenterà Torino-Juve.L'allenatore della Juventus parlerà nella sala stampa dell'Allianz Stadium per la tradizionale conferenza pre gara. Motta risponderà alle domande dei giornalisti venerdì 10 gennaio alle ore 13:30.