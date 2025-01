Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa dopo Torino-JuveLA PARTITA - L'analisi è che abbiamo iniziato bene andando avanti e giocando bene contro una squadra che voleva fare pressione alta. Con la qualità che abbiamo abbiamo fatto cosa dovevamo. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati, hanno preso il campo e quando lasci prendere campo iniziano a buttare palla in area ed è pericoloso. Nel secondo tempo siamo andati più avanti, abbiamo preso campo, siamo andati avanti, abbiamo creato ma non abbiamo concluso per vincere.MANOVRA LENTA - QUando trovi una squadra he si mette dietro soprattutto nel secondo tempo e aspettando un errore dell'avversaio per contrattaccare, una squadra come la nostra deve fare attenzione .Sicuramente dobbiamo fare meglio, però abbiamo creato per fare goal e abbiamo preso delle ripartenze poi rimediate. Se vai troppo veloce sbagli a volte, ci vuole intensità e qualità. Una sola non basta.CON VANOLI - Parlato con l'arbitro anche a fine partita. Contro il Bologna in conferenza ho detto che meritvo l'espulsione per un gesto di protesta che no ndovevo fare. Oggi ho parlato, rispetto la sua decisione ma non era meritata da parte mia. Il resto rimane in campo.KOOP - Io lo vedo sempre bene. Anche se siamo abituati a paragonare con altre situazione che non sono mai uguali. Quando lui sta bene la squadra sta bene.DOUGLAS - Molto soddisfatto. Ha fatto un'ottima prestazione, un punto importante recuperarlo, uno in più che può aiutare la squadra.PAREGGI - NOn siamo contenti, noi scendiamo in campo e ci prepariamo per vincere. Non possiamo essere soddisfatti sicuramente. Adesso dobbiamo recuperare e pensare alla prossima, contro una squadra che sta bene ed è davanti a noi. Ci vorrà intensità, carattere, lucidità.PUNTO GUADAGNATO O DUE PERSI? - Noi entriamo in campo solo per vincere, il risultato dice che non siamo stati bravi a fare un goal in più.CRISI - Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, abbiamo fatto 27 prtite con 2 sconfitte. Non siamo soddisfatti, vogliamo fare meglio e vincere di più. Attualmente l'unico modo è il lavoro. Non è mai stato un alibi le situazioni con tante infortuni. Oggi avevamo tante assenze ma anche in precedenza, con la rosa molto giovane. Io devo solo ringraziare i miei giocatori che stanno facendo uno sforzo enorme. Giochiamo ogni 3 giorni con queste situazioni che dobbiamo gestire molto bene per competere ogni 3 giorni. Non siamo soddisfatti per i pareggi, siamo nel lavoro quotidiano per poter migliorare e arrivare alle vittorie che vogliamo tutti.CON L'ATALANTA - Conceicao e Vlahovic? Non so. Oggi hanno provato ad allenarsi, non erano in gruppo, non hanno le condizioni per stare con la squadra e giocare. Vedremo per martedì. Manca poco, sono pochi giorni.ESPULSIONE - Rimane in campo quello che succede in campo. La mia analisi è che per me non era espulsione. Sono molto onesto con voi, dopo il Bologna ho detto che meritavo. Oggi secondo me non meritavo l'espulsione e meritavo di stare in campo. Per il resto niente da aggiungere.