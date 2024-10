, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Stoccarda."Perdere da sempre fastidio e non piace a nessuno. A questo livello dobbiamo digerirlo il prima possibile, si soffre una notte, magari un giorno, poi si va avanti. La partita è stata complicata dal primo minuto, abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio. Noi abbiamo sofferto in prima pressione, loro sono scappati col difensore di destra o con i due di sinistra. Quanto ti abbassi diventa difficile e noi abbiamo subito il loro gioco in gran parte del tempo. Abbiamo faticato ad uscire da dietro e quando eravamo alti loro si abbassano bene. Bisogna fare i complimenti a loro, hanno meritato la vittoria, bisogna accettare la sconfitta andare avanti e pensare alla prossima partita"."Non lo so. Non possiamo parlare di mancanza dopo una partita così. Noi non vogliamo trovare scuse. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio e hanno meritato di vincere"."Non lo faccio per alzare l’attenzione. Noi non facciamo niente per caso, è tutto visto e preparato. Sapevamo che loro erano una squadra difficile da affrontare. Ho messo come esempio l’ultima partita, anche se han perso con il Bayern Monaco. Han sempre fatto molto bene. Abbiamo affrontato una buonissima squadra che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo migliorare a questo livello"."Su Conceicao ho messo Timothy per giocare insieme a Cambiaso. Al posto di Dusan ho messo Kenan a giocare al suo posto"."Non solo attaccare alti, loro la pressione la fanno molto bene in avanti. Abbiamo avuto difficoltà a capire la loro superiorità numerica. Ogni tanto noi alzavamo un terzino e loro accettavano di stare in parità numerica. Abbiamo sofferto la prima pressione loro e la loro costruzione bassa. Quando ci siamo abbassati siamo andati in difficoltà perché loro attaccano con qualità e forza fisica. Oggi loro hanno meritato di vincere. Douglas Luiz? Ha sentito un fastidio prima della partita. Speriamo che non sia niente di importante perché si è fermato subito a inizio riscaldamento. Da valutare se ci sarà per le prossime partite"Partita complicata contro una squadra che è stata superiore. Noi dobbiamo migliorare in ogni aspetto del gioco. Partita complicata e giocata bene dallo Stoccarda. A tratti abbiamo creato nelle ripartenza, ma non per competere con squadre di questo livello".