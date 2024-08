ha tenuto la sua prima conferenza stampa precampionato da allenatore della Juventus, alla vigilia dell'incontro con il neopromosso Como per la prima giornata di Serie A. Diversi i temi affrontati, tra cui non potevano mancare alcune questioni di mercato. Motta ha espresso l'entusiasmo della squadra per l'inizio della stagione: "Siamo pieni di entusiasmo, non vediamo l'ora di scendere in campo, fare una grande prestazione e puntare alla vittoria"."Stiamo lavorando al massimo e bene per costruire una squadra competitiva e oggi siamo concentrati a fare una grande partita con il Como. Tutto il resto vedremo dopo. A voi non piace troppo parlare della partita, anche se domani giochiamo una partita. Siamo concentrati sul fare una bella partita, a fare bene e fare il nostro lavoro".