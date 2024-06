L'eraallaè pronta a iniziare ufficialmente sul campo tra meno di un mese. Il nuovo tecnico ha recentemente avuto colloqui con il direttore sportivo Cristiano, durante i quali ha espresso il desiderio di avere la rosa definita già all'inizio della preparazione. Questo è particolarmente importante considerando che molti giocatori saranno impegnati con le loro nazionali all'Europeo e alla Coppa America, rendendo necessario programmare un inizio scaglionato.Alla Continassa, il centro di allenamento della Juventus, ci saranno molti cambiamenti. Thiago Motta avrà solo un mese a disposizione per preparare la squadra per la prima gara ufficiale della stagione. Pertanto, il nuovo allenatore preferirebbe non doversi occupare di giocatori che non faranno parte del nuovo progetto. Dal 10 luglio, Motta intende concentrarsi esclusivamente su coloro che saranno protagonisti durante l'anno, evitando di sprecare tempo su giocatori in partenza o fuori dai piani futuri del club.Il conto alla rovescia è quindi iniziato per risolvere rapidamente tutti i nodi riguardanti la rosa, affinché Thiago Motta possa lavorare con un gruppo definito e preparato per affrontare al meglio la nuova stagione. Questo approccio pragmatico e organizzato dimostra l'intenzione di creare una squadra competitiva fin dai primi giorni di preparazione, per ambire a risultati importanti sin dal principio della nuova era.