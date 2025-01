Thiago Motta, i giornali non perdonano: 'Un atto di accusa'

AFP via Getty Images

I voti a Thiago Motta dopo Napoli-Juventus

sembra essere il principale accusato della sconfitta dellaa Napoli, stando anche a quanto scrivono i giornali in edicola oggi. Ecco i voti che sono stati attribuiti al tecnico ( QUI la "difesa" di Arrigo Sacchi ).- L’ennesima rimonta subita, l’ennesimo crollo. Possibile che non riesca mai a intercettare un calo? La vetta a 16 punti è un atto di accusa.- Sembrava tornato il tocco magico di inizio stagione, quando ogni “mottata” (l'esordio di Mbangula, l'impiego di Savona) era baciata dalla buona sorte. Stavolta invece non è bastata la scelta di Kolo Muani perché, di nuovo, la sua Juve è stata sì bella, ma incompiuta. Tanto da conoscere la prima sconfitta in campionato.

- Due dati raccontano tutto: 37 punti, mai così pochi dal 2010-11 (35 con Delneri). E ancora: 17 punti persi da situazione di vantaggio. Fotografia di una squadra a metà. Dura un tempo, cambia tardi gli esterni offensivi. E perde l’imbattibilità.