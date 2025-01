Arrigo Sacchi: 'Thiago Motta è sulla strada giusta. Aveva preparato bene la partita ma...'

Getty Images

, tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla vista contro il Napoli , lanciando un incoraggiamento a: "La Juventus ha fatto bene nel primo tempo, ha pressato con gli attaccanti, cosa che in passato non ha quasi mai fatto, e per questo motivo l’ho apprezzata, ma nella ripresa si è lasciata travolgere e non è stata in grado di ribaltare l’azione. Thiago Motta, che conosco bene e stimo moltissimo, non deve però demoralizzarsi: è sulla strada giusta, sta insegnando ai suoi giocatori un calcio di possesso, moderno, aggressivo. Serve un po’ di pazienza, però sono convinto che Thiago, alla lunga, riuscirà a vincere la sua sfida e regalerà successi ai bianconeri. L’importante è che la società lo sostenga sempre, in particolare nei momenti delicati, perché è in quei frangenti che gli allenatori hanno bisogno di aiuto e di consigli".

Il commento di Arrigo Sacchi su Thiago Motta

E ancora: "Lui è un tecnico preparato, serio, che ama il suo lavoro e che crede nelle sue idee. Guardate che cosa è stato capace di fare con il Bologna nello scorso campionato. Ce la farà anche alla Juventus, a patto che abbia il tempo necessario per trasmettere il suo pensiero. La partita è stata abbastanza equilibrata nella prima parte, quando i bianconeri sono stati bravi a pressare gli avversari e a cercare di chiudere le linee di passaggio. Significa che Thiago Motta aveva preparato bene la sfida. Questo Napoli, però, ha risorse tecniche e, soprattutto, umane e nella ripresa si è vista la differenza di passo, di conoscenze, di idee".