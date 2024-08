Giornata in alta quota per mister. E no, il riferimento non è alla posizione di classifica occupata - momentaneamente - dalla sua, vittoriosa e convincente all'esordio in campionato contro il Como, bensì proprio a questo mercoledì 21 agosto, che il tecnico ha trascorso in montagna, sulle nevi del, insieme alla moglie Angela e al simpatico Hugo, il suo amico a quattro zampe, come documentato attraverso i social. Un po' di riposo anche per lui, prima di avviare la marcia in direzione della seconda giornata di Serie A, che vedrà i bianconeri impegnati lunedì sera sul campo del Verona.