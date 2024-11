KENAN YILDIZ

Presenze: 20 (12 da titolare 8 da subentrato)

Minuti giocati: 1.408 (in media 70 a gara)

Sostituzioni: 8

Gare intere: 8

PIERRE KALULU

Presenze: 15 (14 da titolare, 1 da subentrato)

Minuti giocati: 1.207 (in media 80 a gara)

Sostituzioni: 1

Gare intere: 13

ANDREA CAMBIASO

Presenze: 21 (18 da titolare, 3 da subentrato)

Minuti giocati: 1.663 (in media 79 a gara)

Sostituzioni: 3

Gare intere: 15

MANUEL LOCATELLI

Presenze: 20 (19 da titolare, 1 da subentrato)

Minuti giocati: 1.445 (in media 72 a gara)

Sostituzioni: 8

Gare intere: 11

TEUN KOOPMEINERS

Presenze: 12 (10 da titolare, 2 da subentrato)

Minuti giocati: 919 (in media 76 a gara)

Sostituzioni: 1

Gare intere: 9



Thiago Motta sostituisce solo il centravanti?

Guardando la Juventus a volte si ha la percezione che l'unico sempre sostituito sia il riferimento centrale dell'attacco. Nella gran parte dei casi parlando della Vecchia Signora di Thiago Motta Dusan Vlahovic. Su 20 gare disputate fin qui, il bomber serbo è partito per 19 volte titolare venendo sostituito 12 volte. Una media di 78 minuti giocati a partita. La risposta però è che non è solo Dusan ad essere sostituito. Thiago Motta infatti ha dei pilastri della sua Vecchia Signora.La risposta quindi è no. Come si evince dai dati. Nonostante il tecnico bianconero abbia dei giocatori molto impiegati, che hanno medie superiori ai 75 minuti a gara, ma vengono sostituiti tutti, anche gli insostituibili.





