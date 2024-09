è pronto a tornare al Ferraris (sponda), lì dove tutto è cominciato nell'ottobre di cinque anni fa, quando accettò la prima missione da tecnico dopo l'esperienza con i giovani dell'Under 19 del PSG. Lo racconta La Stampa, ricordando che l'attuale allenatore dellauscì di scena dopo appena dieci partite in rossoblù ma fu comunque in grado di costruire un rapporto vero con il Grifone su una base di stima e rispetto reciproci, tanto che alla fine decise pure di rinunciare alla parte di ingaggio che gli sarebbe spettata fino a giugno.All'italo-brasiliano, insomma, bastò "poco" per farsi apprezzare, pure con le sue idee quasi provocatorie. "Per me la squadra si può leggere anche partendo dalla fascia destra arrivando alla sinistra: che ne pensa se giochiamo con il" disse allora alla Gazzetta dello Sport, una frase che, nella sua apparente follia, lasciava già intendere chiaramente le idee di Thiago Motta, che ha sempre dato un'importanza relativa ai moduli prediligendo i movimenti.Il suo Genoa lo seguiva, per quanto i risultati non arrivassero. Anche quando in un venerdì di novembre, come racconta ancora La Stampa, convocò il gruppo per una partita da disputare... su un campo da golf, ma con i piedi. Tradotto: il, disciplina che allena la precisione e la concentrazione. Per i rossoblù fu un momento di svago e aggregazione a Cogoleto, mezz'ora di macchina dal centro sportivo rossoblù.





