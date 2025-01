“Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto il derby, ma adesso pensiamo all’Atalanta: speriamo di avere Vlahovic con noi.” Thiago Motta, amareggiato dopo il deludente 1-1 contro il Torino – il dodicesimo pareggio stagionale in campionato –, guarda già alla sfida di domani a Bergamo. Una partita cruciale, il primo di una serie di scontri diretti decisivi in questo mese infuocato.Tra i protagonisti più attesi c’è Teun Koopmeiners, il grande ex della sfida. L’allenatore della Juventus ha elogiato il centrocampista in conferenza stampa: “È la persona che mi aspettavo: si allena sempre con grande intensità e non esita a mettersi in difficoltà durante la partita, pur di aiutare la squadra a vincere. Domani tornerà in un posto dove è stato bene, sarà una gara speciale per lui.”Motta cerca una reazione immediata per rilanciare la squadra, consapevole dell’importanza di ripartire con una vittoria contro una diretta concorrente per le posizioni di vertice.