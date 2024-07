Le parole di Alessioa Tiki Tacco, format de ilBianconero su Youtube in onda tutti i venerdì.– “I primi giorni un’emozione unica. E’ una maglia particolare. Ho letto le dichiarazioni di Lilian Thuram, non vai a ridere e scherzare, vai solo per vincere. Ringrazio i tifosi che hanno accolto Thiago in questa maniera perché non era scontato. Il passato nell’Inter c’è anche se è un professionista. Quante botte che ci siamo tirati in campo, ma era un top già in campo da allenatore, comandava lui. Grandi i tifosi, penso debbano tenere accesa quella fiammella che sembra spegnersi e ora mi sembra – con il miglior allenatore sulla piazza, poi lo dimostrerà il campo -, ci siano delle similitudini. La prima Juve di Lippi, ripartivi con un mister che no narrivava da super squadre. Ho fiducia e ho guardato con grande emozione la tifoseria”.