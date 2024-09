Prima del calcio d'inizio di, anchesi è presentato ai microfoni di DAZN per presentare il match contro la sua ex squadra, nella quale è stato in passato sia giocatore che allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni:"Ho fiducia in lui, come in tutti i giocatori della squadra. Questa settimana abbiamo lavorato tutti molto bene e quelli che inizieranno sono convinto che faranno bene"."Le critiche sono giuste quando una squadra come la nostra non riesce a segnare. Fino ad oggi siamo una squadra solida, abbiamo preso un solo goal all'ultimo minuto in Champions. Abbiamo avuto difficoltà in avanti contro squadre che si sono chiuse bene, mentre con le squadre che sono venute a giocare a viso aperto e abbiamo creato tantissimo"."Jonas è un ragazzo giovane che è arrivato con noi quest'anno. Non ha mai saltato nessun allenamento: ha intensità e qualità tecnica. L'ho visto molto bene in allenamento e si merita questa possibilità".





