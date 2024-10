Thiago Motta, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Lazio.- "Vittoria importante e meritata. La squadra era rimasta in 10, ma ha continuato con generosità. Non è facile per nessuno affrontare la Lazio. Abbiamo insistito, trovato un gol importante, ma fatto bene. Giocate così, con un cross così, per un difensore non è facile difendere. Altri cross con la loro difesa era più semplice. Il difensore attacca bene la palla guardando l'avversario. Quel cross lì invece è complicato. Cerca di arrivare al pallone e spesso quando succede capita l'autogol. Partita molto complicata contro una squadra difficile da affrontare".- "Ottima partita insieme ai compagni. Nel primo tempo lo volevamo in un modo diverso. Con Juan da dietro, abbiamo trovato le difficoltà in quella situazione lì. Lasciandolo sulla fascia per l'1 contro 1. Inizia l'azione e lui rimane in quella situazione invece di aprire il campo e non aspetta che la palla ritorni. E' normale che sia così. Ha voglia, è giovane, si sta impegnando in allenamento, partita, concentrato. Anche lui ha fatto una buona prestazione oggi".- "Molto. Molto orgoglioso Da parte di tutti. Anche tre settimane fa, dopo l'infortunio di Gleison, abbiamo detto che abbiamo bisogno di dare qualcosa in più tutti. I ragazzi lo stanno facendo tutti i giorni per poter arrivare in partita pronti per fare una prestazione del genere. Vincere con la Lazio che ora sta molto bene. Dà grande valore a questa vittoria, è una vittoria e la lasciamo indietro. Ora recuperare e poi martedì e sarà una grande sfida. Vogliono la palla, giocare bene, giocano in modo molto offensivo. Dobbiamo essere al 200% e fare una grande prestazione".- "Stessa cosa di Gatti. Andrea ora, non solo con noi ma anche in Nazionale, dimostra di migliorare tutti i giorni. Facendo bene con grande atteggiamento, non è facile andare basso, alto, giocare da centrocampista. Sono tutte situazioni dove puoi essere in difficoltà. Può essere che si trovi le scuse: Andrea è il contrario. Giocando in posizioni diverse con squadre diverse, non si lamenta. Cresce. Si esalta. Trasmette questa positività di andare avanti. Per questo oggi è stato capitano".- "L'ingresso di Danilo ha cambiato la partita. E' entrato molto bene. Ha cambiato ritmo da dietro e ne avevamo bisogno. E il suo ingresso ha cambiato la partita oggi. Si vede che iniziando l'azione da dietro si aiuta la fase offensiva. Sono contento per lui e per la squadra. Sia lui che la squadra continuano a lavorare bene, per dare qualcosa in più per fare prestazioni come stasera e ad avere risultato positivo".- "Non lo so ancora. Vedremo domani. Abbiamo due giorni e qualcosa per recuperare chi dobbiamo recuperare. Chi ha giocato e può recuperare per martedì, non sono stati presenti. Conceicao che era squalificato, per infortunio out anche altri. Vedremo. Se possiamo, bene. Sennò bene uguale. Chi c'è darà il massimo e qualcosa in più. Aiutare la squadra per ottenere il massimo""Basso? A volte sì, a volte no. Organizzazione. Per attaccare meglio. Per insistere. Non diventare un attacco per attaccare e poi perdere 60-70 metri. Poi sul recupero del secondo tempo abbiamo giocato e recuperato, creando una soluzione per concludere. Vuol dire che quando siamo rimasti in più abbiamo perso l'organizzazione. Col Cagliari è successo, persi 60-70 metri, dobbiamo mantenere quest'equilibrio e insistere"."Molto buona. Giocata bene. Grande atteggiamento. Aiutando sia offensivamente che difensivamente. Commettendo errori come tutti. Ora continuare, insistere, provare la prossima. Lo fa spesso bene perché è di livello. Mi è piaciuto molto".