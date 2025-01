Ilha ufficializzato la squalifica diper il prossimo incontro di Serie A tra Atalanta e Juventus, a seguito dell'espulsione rimediata nell'ultima giornata contro il Torino.– "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere, all'11° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, affrontato l'allenatore della squadra avversaria, causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale."Questa decisione comporta l'assenza di Motta in panchina durante il recupero della 19ª giornata di campionato contro l'Atalanta, privando la Juventus del suo allenatore per quella specifica partita.