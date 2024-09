La conferenza stampa di Thiago Motta pre Genoa-Juventus

Lasi prepara a scendere nuovamente in campo per la sesta giornata di campionato: sabato alle 18.00 a Genova, i bianconeri affronteranno il Genoa allo Stadio Ferraris per provare a interrompere la striscia di tre pareggi consecutivi e, soprattutto, il digiuno di tre partite senza gol realizzati in campionato.La gara, come di consueto, sarà presentata da Thiago Motta in: l'appuntamento è per domani, venerdì 27 settembre, alle 13.00, come sempre all'Allianz Stadium.