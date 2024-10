La conferenza stampa di Thiago Motta pre Lipsia-Juventus

Lasi prepara a scendere nuovamente in campo per la seconda giornata della fase campionato di Champions League: domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 21.00 a Lipsia, i bianconeri affronteranno il Lipsia alla Red Bulla Arena per provare a dare continuità al percorso europeo inaugurato con la bella vittoria per 3-1 contro il PSV nella gara d'esordio.La gara, come di consueto, sarà presentata da Thiago Motta in: l'appuntamento è per oggi, martedì 1 ottobre, alle 18.15.