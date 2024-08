Mentre la sessione estiva di calciomercato è ormai pronta a chiudere i battenti, laè quasi pronta a scendere in campo per la terza giornata di campionato, che vede subito in programma un big match: domenica alle 20.45 a Torino è attesa infatti ladi Daniele De Rossi (e degli ex bianconeri Paulo Dybala e Matias Soulè), per una sfida che i bianconeri puntano a vincere per continuare la propria striscia positiva. La gara, come di consueto, sarà presentata da Thiago Motta in: l'appuntamento è per domani, sabato 31 agosto, alle 13.00, come sempre all'Allianz Stadium.