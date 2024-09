Dopo la bella e convincente vittoria della Juventus contro il Genoa, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita. Ecco le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Sono contento della partita che hanno fatto i ragazzi. Sono contento per tutti i giocatori che hanno partecipato a questa partita. Chi era in panchina ha vissuto la partita come si deve vivere. Sono contento per la vittoria e la prestazione, ora pensiamo alla Champions League. Sarà una partita diversa da preparare bene e affrontarla al meglio".



LA RICETTA CONTRO LE DIFESE CHIUSE - "Avere pazienza, prendersi dei rischi. Si deve giocare a calcio con qualità. Abbiamo tanti giocatori forti e quando si mettono a giocare in una gara più aperta diventa tutto diverso".



DOUGLAS LUIZ - "Douglas è un giocatore forte. Ne abbiamo tanti forti come Conceiçao, Thuram. Ho una rosa di tanti giocatori forti".



IL CAMBIO TATTICO ALL'INTERVALLO - "Trovando una squadra così bassa siamo arrivati più da dietro in movimento nel secondo tempo. Abbiamo questa caratteristica e questo ha aiutato i giocatori per arrivare in un modo diverso verso la porta".



IMBATTIBILITA' - "Fare goal inizia bene da Perin e non prendere goal inizia da Vlahovic. Abbiamo un gruppo che vuole difendere per avere la palla e recuperarla. E' un dato molto importante, una squadra deve essere solida per ambire a qualcosa di grande".





VLAHOVIC - "Dusan è un leader positivo che aiuta tanto. Sono contento perché ha segnato ma lo sono stato anche quando non lo faceva. Deve migliorare ed essere più connesso con la squadra perché è un giocatore importante in tanti aspetti del nostro gioco. Sta bene e deve continuare a lavorare come sta facendo".