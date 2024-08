Dal sito ufficiale della Juventus, gli auguri a Thiago Motta per il suo 42° compleanno"Sono felice di essere l'allenatore di un club storico come la. Questo Club è ambizioso e ho la sensazione che si aprirà un ciclo molto interessante. Non ho pressioni, ma una grande responsabilità: quella di allenare al meglio una grande squadra come la Juventus". Con queste parole, poco più di un mese fa, Mistersi presentava come nostro nuovo allenatore nella sala stampa dell’Allianz Stadium.Oggi, 28 agosto 2024, Mister Thiago Motta festeggia con noi il suo primo compleanno in bianconero spegnendoÈ un inizio da ricordare, quello alla guida della Juventus per il nostro allenatore, con due nette vittorie per 3-0 nelle prime due uscite della stagione diventando l’unica squadra del campionato di Serie A a punteggio pieno. Il tutto segnando sei reti senza subirne e dando spazio a diversi giocatori provenienti dal nostro settore giovanile capaci di risultare decisivi ai fini del risultato con goal e assist.Una stagione, solo appena cominciata, da vivere tutti assieme.Tantissimi auguri di buon compleanno, Mister!