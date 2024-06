La situazione di Federicoalla Juventus sembra complessa per diversi motivi legati alle caratteristiche del giocatore e alle esigenze di, il nuovo allenatore. Motta potrebbe trovare difficile far adattare Chiesa alle sue richieste specifiche. Di conseguenza, il tecnico potrebbe considerare Chiesa sacrificabile nel suo progetto di squadra.D'altra parte, il club non è in grado di garantire a Chiesa la centralità che il calciatore vorrebbe per rinnovare il contratto, considerando che manca solo un anno alla scadenza attuale. In questo contesto, sembra che la soluzione più semplice e realistica per tutte le parti coinvolte sia quella della cessione di Chiesa. Tuttavia, trovare la collocazione ideale per l'attaccante non è una sfida banale, dal momento che Chiesa è ora in una fase di maturità calcistica e desidera mantenere alta la propria ambizione.La Juventus dovrà quindi lavorare per identificare un club che sia in grado di soddisfare le aspettative sportive di Chiesa e, al contempo, offrire un accordo economico vantaggioso per tutte le parti coinvolte.