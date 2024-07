Thiagonon è tipo da usare mezze misure. Per questo motivo, uno dei momenti più attesi alla ripresa degli allenamenti della Juventus alla Continassa è il primo faccia a faccia tra l'allenatore e Federico Chiesa. Quello che il tecnico dirà al giocatore non sarà affatto banale: nelle prime settimane di lavoro a Torino, Motta è stato chiaro con tutti, comunicando direttamente le proprie idee sia ai giocatori che rientrano nei suoi piani sia a quelli che non vede nel suo progetto.Finora l'allenatore è stato piuttosto freddo nei confronti di: durante la conferenza stampa di presentazione aveva rimandato alle dichiarazioni precedenti di Giuntoli ("Tutti i giocatori che abbiamo in rosa sono bravi ragazzi, le considerazioni le faremo alla fine") e, qualche giorno fa, quando il calciatore era già tornato ad allenarsi senza raggiungere la squadra in Germania, si era limitato a dire che "fa parte della Juventus in questo momento, vedremo". Il confronto diretto sarà decisamente più significativo.