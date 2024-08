Secondo quanto riportato da Sky, ci sarebbe già stata ieri una telefonata tra Pierree Thiago, considerata fondamentale per sbloccare la situazione o almeno dare la spinta decisiva alla trattativa. Questo alimenta l'ottimismo in casa Juventus riguardo all'esito dell'operazione, con la possibilità che si possa chiudere entro il weekend. Tuttavia, nel calciomercato nulla è certo fino a quando non ci sono le firme sui contratti, come dimostra il recente caso di Brescianini con il Napoli, dove la situazione è cambiata all'ultimo momento...