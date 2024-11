Juventus-Torino, il commento di Thiago Motta sul centrocampo

Il derby della Mole è ancora bianconero. La Juventus non soffre e controlla il Torino per tutta la partita, trovando due reti conper chiudere definitivamente i discorsi. Contro i granata ha funzionato ancora una volta molto bene il centrocampo bianconero, cone Yildiz, Koopmeiners e Weah a sostenere. In conferenza stampa Thiago Motta ha commentato il momento positivo dei centrocampisti bianconeri.- 'In questo momento stanno bene tutti e tre. Khephren è entrato con grande intelligenza calcistica, di capire i suoi compagni, interpretare il ruolo. In questo momento sono tre giocatori importantissimi che abbiamo in squadra. I momenti cambiano, spero che possano alzare il loro livello ma abbiamo altri giocatori come Douglas Luiz, Fagioli, Adzic e McKennie. I centrocampisti personalmente mi piacciono molto, parte tutto da lì'