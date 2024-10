Dusan Vlahovic è, senza dubbio, l’uomo chiave dell’attacco bianconero: ha realizzato ben sette gol in questa stagione, mentre nessun altro attaccante juventino ha superato i due. Non solo è il capocannoniere, ma anche il giocatore con più presenze da titolare (undici su undici) e minuti in campo (914), confermandosi l’unico a non aver ancora saltato una partita. Questa continuità non è casuale; Thiago Motta lo ha voluto al centro del progetto, lodandolo a ogni occasione e riconoscendo l’importanza del suo lavoro, che va ben oltre le reti segnate.L’assenza di un vice-Vlahovic, inoltre, ha contribuito a cementare il ruolo di titolare fisso del serbo. Arkadiusz Milik, fermo dall’inizio della stagione e indisponibile almeno fino a dicembre, ha privato Motta di una valida alternativa in attacco., perno su cui la Juventus punta non solo per le qualità realizzative, ma anche per il sostegno e la tenacia che offre alla squadra in ogni momento della gara.