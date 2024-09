. Fermi tutti, dove l'abbiamo già sentita questa? Ah già, era uno dei mantra di, quello che quasi non può essere nominato in questa prima fase del nuovo corso bianconero, figuriamoci alla vigilia di un match diche potrà già dire molto delladi. Eppure è stato proprio il tecnico italo-brasiliano a esprimere questo concetto, aggiungendo in conferenza stampa che in campo ci sonoMa che cosa significa? Semplicemente, a nostro modo di vedere, si tratta dell'esemplificazione perfetta del credo tattico del nuovo allenatore bianconero, che prevede la disponibilità di ogni giocatore a ricoprire tutti i ruoli (o quasi…), senza rimanere ingabbiati in schemi predefiniti o moduli fissi. Ed ecco quindi spiegato il motivo per cui senon segna "è responsabilità di tutti", così come, guardando la questione dal lato opposto, se la Juve non ha ancora subito goal è anche merito dell'attaccante serbo.: è sulla base di questa precisa richiesta che Thiago Motta parla di calcio "semplice", un calcio che chiama in causa tutti in egual modo e che conta appunto di vedere nel match di esordio in Champions League contro il PSV Eindhoven, dopo lo scialbo pareggio di sabato contro l'Empoli. Sarà semplice anche tradurre tutto ciò in campo? Probabilmente no, ma questo è un altro discorso...





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui