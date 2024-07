In casac'è grande attesa per vedere in azione, grande acquisto del mercato estivo per il centrocampo.ne ha parlato così in conferenza stampa : "Grande giocatore, abbiamo fatto un grande lavoro ad averlo: è un Nazionale brasiliano e non è poco. Ha fatto una stagione importante, è andato in Champions e non era scontato. Ha fatto tutte le partite, facendo goal. E' un giocatore completo in questo momento, si adatterà facilmente nel nostro gioco. Sia più alto che più basso. Deve essere capace di scambiare i ruoli. Nella fase difensiva, dipendendo dalle squadre che andremo ad affrontare, farà anche il difensore".