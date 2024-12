Con il mercato di gennaio alle porte,e lasi preparano a un mese decisivo sia sul campo che nelle trattative. Dopo aver affrontato le assenze pesanti di Bremer e Cabal con soluzioni interne e tanta creatività, il tecnico bianconero ora aspetta i rinforzi promessi dai dirigenti per potenziare una rosa che necessita di nuove opzioni, soprattutto in difesa.Tra i temi affrontati nella conferenza stampa pre-Fiorentina, Motta ha voluto ribadire il suo sostegno a, centrocampista arrivato in estate e non ancora protagonista al livello atteso: «Credo e spero che Douglas torni quello visto in Premier League", ha dichiarato il tecnico. Le sue parole riflettono la fiducia nel brasiliano, ma anche la necessità di rilanciare un giocatore che può essere determinante per il futuro bianconero.