La Juventus si avvicina all'inizio del raduno pre-campionato del 10 luglio con molte incertezze sul fronte offensivo. Dusane Kenan, due degli attaccanti più promettenti, non saranno presenti al primo giorno di lavoro di Thiago Motta a causa degli impegni con le rispettive nazionali.Dusan Vlahovic, nonostante il suo impegno con la nazionale, ha promesso ai tifosi bianconeri di segnare almeno 20 gol nella prossima stagione e sogna di portare la Juventus alla vittoria dello scudetto. Tuttavia, il suo ingaggio da 24 milioni di euro lordi rappresenta un grosso peso per le casse del club. La dirigenza juventina dovrà valutare attentamente come gestire questa situazione economica complessa, specialmente considerando le regole del fair play finanziario.Il raduno del 10 luglio rappresenta un punto di partenza cruciale per la nuova Juventus di Thiago Motta. Nonostante le assenze di Vlahovic e Yildiz, il tecnico dovrà lavorare intensamente con il resto della squadra per prepararsi alle sfide future. La Juventus deve risolvere diverse questioni di mercato e di gestione della rosa per poter competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa.