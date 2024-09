ha commentato la partitaai microfoni della Rai, evidenziando i progressi fatti dalla sua squadra: “Oggi abbiamo compiuto un passo avanti, riuscendo a giocare in aree del campo diverse rispetto alle ultime partite.” L’allenatore ha sottolineato come il cambio di approccio tattico e la capacità di adattarsi a nuove situazioni siano segnali positivi per il futuro. Motta ha messo in luce l’importanza di variare il gioco e di migliorare la presenza in zone strategiche del campo, un aspetto su cui la squadra sta lavorando per crescere e ottenere risultati migliori nelle prossime gare.