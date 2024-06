Sandro, a Calciomercato.com, parla così dell'arrivo dialla- "Che cosa cambierà il questa Juventus rivoluzionata? Il gioco naturalmente, perché il nuovo allenatore porterà idee diverse, non cambieranno tanto i numeri perché l'ha testimoniato con il Bologna, gol subiti e gol segnati era uguali a quelli della Juventus, sarà sicuramente rivoluzionato l'approccio della società nei confronti dell'allenatore perché si tratta di una scelta del nuovo direttore sportivo Giuntoli, diretta emanazione di John Elkann. Una scelta da proteggere, non da accompagnare con "vabbè tanto criticano lui, che interessa alla Juventus?". Ecco, questo non si verificherà più".