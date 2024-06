Bonucci, le parole su Thiago Motta

Nella lunga intervista di Leonardo Bonucci rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus ha parlato anche dell'arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore bianconero: "È diretto e ha personalità: mi piace tantissimo. Ha tutte le carte in regola per adeguare la Juve al calcio moderno e per fare molto bene, ma gli va dato il tempo.""Io l’ho apprezzato in Nazionale, fu molto importante a Euro 2012: dopo il pari con la Spagna nel girone parlò per la prima volta e ci disse: 'Se continuiamo così con questo spirito andremo in finale con la Spagna'. Ha idee chiare". Qual è il mio sogno? Il mio sogno è alzare la Champions da tecnico della Juventus visto che non ci sono riuscito da giocatore. Se Giorgio dovesse essere l’AD il rapporto sarebbe doppio, professionale e d’amicizia… Prima però tutti e due abbiamo un percorso da fare".