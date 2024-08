Al termine del primo tempo della partita tra Hellas Verona e Juventus, conclusosi sul punteggio di 0-2 in favore dei bianconeri,ha rilasciatoin cui ha commentato la prestazione della sua squadra e delineato le aspettative per la seconda metà della gara.- "Abbiamo fatto bene come squadra, capiti i momenti di gioco. Ora continuiamo così. L'Hellas uscirà un po' di più e adesso vorremo più sfruttarli"Thiago Motta si è mostrato soddisfatto della prestazione della Juventus durante i primi 45 minuti. "Abbiamo fatto bene come squadra," ha dichiarato il tecnico bianconero, sottolineando l'importanza della compattezza e dell'organizzazione mostrata dai suoi giocatori in campo. La Juventus, infatti, ha saputo gestire bene i ritmi della partita, riuscendo a capitalizzare le occasioni create e a difendersi con ordine dalle offensive del Verona.