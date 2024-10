Inter-Juventus, parla Thiago Motta a Sky

Il tecnico della Juventus prima di parlare come di consueto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole alla vigilia di Inter-Juventus:"Per noi è una novità la sconfitta, ma è già un capitolo chiuso. La partita con lo Stoccarda rimane nel passato, adesso la nostra concentrazione è alla gara di domani. Con l’Inter mi aspetto una bella partita da giocare, da vivere, un bell’ambiente, e noi andremo al 200% per questa sfida".