Le parole dia Sky dopo- "Facciamo questo lavoro per le emozioni, abbiamo dato una grande emozione al nostro pubblico che ci ha aiutato. Dobbiamo ringraziare i ragazzi per una grande prestazione, abbiamo giocato da squadra, sereni, sapendo cosa fare. Una vittoria importante, di gruppo, delle persone che lavorano nel club. Giorno dopo giorno cresciamo e miglioriamo insieme, questi ragazzi fanno il loro lavoro al massimo e danno grandi soddisfazioni".- "Una squadra con caratteristiche precise, che riesce a giocare con la palla a terra e ad aprire il campo con gli esterni, ma anche quelli interni riescono a posizionarsi bene tra le linee".- "Sono tutte partite diverse, siamo sempre stati concentrati e i nostri ragazzi non sono mai mancati a livello di atteggiamento. Quando affronti una squadra come il City bisogna aprirsi, e questo fa sì che le squadre se ne approfittino. Il gioco è colpire gli avversari, ma sono partite completamente diverse e oggi è andata bene, abbiamo trovato spazi. Tutte le partite sono diverse, ma i nostri giocatori hanno sempre dato quello che dovevano con un grande atteggiamento. A volte arriva la frustrazione ma fa parte del gioco, dobbiamo ringraziare il nostro pubblico per il sostegno. Ora recuperiamo perché tra due giorni abbiamo un'altra partita, poi anche la Coppa, abbiamo bisogno di tutta la squadra e vogliamo fare il massimo per arrivare dove vogliamo arrivare"