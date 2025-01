Thiago Motta a Sky: 'L'obiettivo è la continuità. Dei nostri giocatori non ci importa il minutaggio ma...'

Getty Images

Le parole dia Sky prima di Brugge-Juventus, in attesa della conferenza stampa - "Sono tutti disponibili tranne Gleison, Juan e Arek, siamo pronti a fare una grande partita contro una squadra che sta facendo bene".- "Il nostro obiettivo è la vittoria, per arrivarci dobbiamo fare molto bene perché troveremo una squadra che in questo momento sta bene sia in campionato che in Champions. Anche in trasferta hanno fatto bene, è una squadra giovane che gioca bene a calcio, ben organizzata in fase difensiva. Noi abbiamo recuperato, domani abbiamo la necessità di fare una grande partita".

- "L'importante è dare continuità, anche nel risultato. L'ultima partita abbiamo avuto il risultato che meritavamo, domani il nostro obiettivo è continuare nella prestazione ma anche trovare la vittoria".- "I ragazzi stanno bene, li abbiamo recuperati. Anche Dusan, per noi non è importante la quantità del minutaggio dei nostri giocatori ma la qualità".