LE PAROLE

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, al termine del primo tempo di Juventus-Lazio, intervistato su Sky Sport, hanno evidenziato le sue riflessioni tattiche sulla partita. Motta ha sottolineato l'importanza di saltare l'uomo in modo efficace, spiegando che non basta solo superare l'avversario, ma farlo con intelligenza tattica. Ha anche evidenziato come, dopo l'espulsione che ha lasciato la Lazio in inferiorità numerica, la sua squadra sia risultata troppo disorganizzata. "Dobbiamo essere più compatti ed equilibrati," ha dichiarato, "e cercare di sfruttare l'uomo libero sull'altro lato del campo per finalizzare le azioni e creare pericoli concreti."COSA SERVE – Saltare l’uomo sicuro, dipende da come. Quando siamo rimasti uno in più, siamo rimasti troppo disorganizzati. Dobbiamo essere organizzati ed equilibrati e trovare l’uomo dall’altro lato per finalizzare.