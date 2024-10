è intervenuto ai microfoni di Sky al termine di, match spettacolare nel quale i bianconeri sono riusciti a confezionare una clamorosa rimonta che ha portato al 4-4 finale. Di seguito le parole dell'allenatore juventino:"Siamo riusciti a rimanere in partita nonostante alcuni episodi negativi, come i due rigori. Poi sul 4-2 si è fatta più dura perché l'Inter è venuta fuori giocando bene ed è stato difficile. Loro però non hanno chiuso la partita e noi siamo stati bravi a reagire e alla fine potevamo vincerla noi. Abbiamo fatto bene a tratti, mentre alcune cose no. In queste paritte devi fare 95 minuti al massimo altrimenti soffri"."Possiamo migliorare su tutto. Ogni partita ha una storia diversa. Oggi nella fase difensiva abbiamo sofferto contro una squadra forte con tanti giocatori che possono fare la differenza, ma noi mai oggi abbiamo sofferto a livello individuale concedendo tante occasioni da goal. Poi siamo andati all'attacco e quando lo facevamo sapevamo creare tnati pericoli. La partita è stata molto aperta e corretta"."Abbiamo giocatori in forma, Andrea arriva da dietro, mentre quando Chico può attaccare il campo sulla fascia non è facile per gli avversari. Weston ha questa caratteristica di buttarsi dentro nel momento giusto. Loro vanno forte in attacco e possono soffrire in difesa. Siamo stati bravi a mettere in difficiltà quel lato lì dell'Inter"."Gatti ha esperienza e fisicità, Danilo in impostazione lo vedo meglio di Gatti. Abbiamo caratteristiche diverse che insieme a Pierre ci hanno potuto aiutare in partite diverse contro avvrsari diversi. Fede dà più solidità difeniva. Abbiamo anche Juan Cabal che può giocare anche in quel ruolo lì ma lo preferisco più da terzino. Adesso abbiamo impegni ravvicinati e chi giocherà potrà esprimersi al meglio per conquistare i risultati che vogliamo".





