Le parole dia Dazn:IL CUORE - Sì anche per cercare qualcosa in più. Delle partite così con il gioco, ma ci vuole l'atteggiamento, lo spirito giusto, volevamo alla fine un altro risultato dopo un primo tempo equilibrato ed episodi complicati a sfavore. Dopo il 4-2 loro potevano aumentare la differenza, noi siamo tornati in partita e alla fine potevamo vincere. Dobbiamo analizzare e perchè a tratti molto bene e a tratti subire tanto il gioco avversario.SCUDETTO - In questo momento, abbiamo fatto una buona prestazione contro, insieme al Napoli, la favorita per lo scudetto, lo avevo detto anche prima. L'Inter arriva dall'ultimo, il Napoli meno di due anni fa ha vinto, hanno mantenuto una grande base di quella squadra: è un fatto. Sono due squadre che sono avanti e possono competere fino alla fine. Noi abbiamo fatto una buona prestazione ma teniamo i piedi per terra. Pensiamo adesso al Parma e vediamo cosa succederà, se giocheranno aperti. Noi continuiamo con la nostra idea nel nostro percorso di crescita.CONCEICAO - Molto bene, giocando tanto in fase difensiva come offensiva. Le transizioni potevamo soffrire ed è stato attento ma può migliorare. C'è qualcosa che ha nel sangue, sente e vive al massimo allenamenti e partite, un atteggiamento eccezionale che contagia il gruppo ed è un piacere lavorare con giocatori così.MOSSA VLAHOVIC - Chi è entrato ha contribuito tantissimo. Samuel ha caratteristiche diverse da Dusan, ha dato energia e ha contagiato il gruppo nel venire su nella pressione. Non dà riferimenti alla difesa, si muove diversamente da Dusan. Sono contento anche del lavoro di Dusan, sul cambio un insieme di altri giocatori abbiamo cambiato tanto la partita e alla fine abbiamo meritato qualcosa di più.