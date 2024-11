salterà il match di Nations League traa San Siro. Il laterale del Milan non ha partecipato all’allenamento della squadra di Didier Deschamps a causa di una botta al ginocchio subita durante il pareggio contro Israele. Nonostante lo stop precauzionale, non ci sono preoccupazioni per la sua disponibilità nel big match del 23 novembre contro la. Hernandez aveva giocato tutti i 90 minuti contro Israele, e lo staff medico francese ha preferito non rischiarlo contro l’Italia per evitare complicazioni, optando per un recupero in palestra.