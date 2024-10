Nelle scorse ore è emersa la suggestione di un possibile trasferimento alladi, che sta attraversando un momento delicato con il. Ma cosa vuole davvero il terzino francese? A spiegarlo è stato il suo agente, intervenuto in diretta a QSVS su TeleLombardia.- "Non c'è nessuna trattativa, non abbiamo negoziato nulla da 4 mesi, da maggio-giugno. La società mi ha chiamato a maggio-giugno per chiedermi se il ragazzo era contento e noi gli abbiamo risposto di sì. Poi da quel momento non ci sono stati più contatti. Non abbiamo nessuna offerta da parte del club".- "Lo ha detto Theo? No, non sono parole uscite dalla sua bocca. Dico che c’è qualcuno che mette in giro questa voce per forzare l’opinione pubblica. Chiaramente non siamo noi".- "Ogni giorno le cose cambiano per mille motivi e mille dettagli. L'idea principale di Theo è restare al Milan e continuare con il Milan e trovare un accordo per restare più tempo possibile col Milan. Desidera crescere il più possibile con il club e crescere con la squadra".- "Sinceramente non lo so. Ma non voglio mentire, se entro un anno non si rinnova non so cosa potrà succedere. Questa situazione (di una possibile partenza, ndr) se rinnova entro un anno potrebbe non accadere".