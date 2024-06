Lazio, occhi su Mason Greenwood? Cosa filtra



La Juventus vuole ancora Greenwood?

Mason, dopo il prestato al Getafe farà rientro al. Il club diche ha già deciso di non trattenerlo in Inghilterra e dovrà lasciare quindi la Premier. Inizialmente sembrava ci potesse essere l'interesse dellama ora sembra che sul giocatore ci siano gli occhi di altri club di Serie A.Stando a quanto riferisce dall'Inghilterra The Atheltic laavrebbe aperto i dialoghi con il Manchester United per Greenwood, valutato circaNon soltanto i biancocelesti ma anche ilavrebbe messo gli occhi sul giocatore.Il giocatore soprattutto nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus. Al momento per i bianconeri non è un obiettivo, ci sono soltanto stati degli accenni di contatto, complici anche le voci extra campo non è mai risultato un obiettivo concreto per il mercato bianconero.