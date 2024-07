Ilpotrebbe tornare prepotentemente alla carica per Teun. Come spiega TMW, nella città partenopea è attesa un'offerta dal PSG per Victor- e si parla di qualcosa come 100 milioni di euro -, che consentirebbe ovviamente ad Aurelio De Laurentiis di tentare almeno un colpo importante in entrata (in cima al taccuino c'è comunque Romelu Lukaku). La, intanto, resta alla finestra per il centrocampista olandese, anche dopo le parole dell'ad dell'Luca Percassi: "Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione".