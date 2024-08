La, tramite il proprio sito ufficiale, torna a raccontare l'acquisto di. E lo fa con parole che fanno capire bene quanto significhi questo colpo per il club stesso e per tutto l'ambiente: "I cammini lunghi, in salita, il traguardo che non giunge mai, ma quando tocchi la cima la vista ripaga tutti gli sforzi.Il bagno di folla del suo sbarco ha fatto da termometro alle vibes del popolo bianconero. Un giocatore apprezzato con la maglia dell’Atalanta,. È inutile girarci troppo intorno: l’acquisto dell’olandese sposta (come dicono quelli bravi), il suo bagaglio tecnico giustifica l’investimento e il lungo corteggiamento., che -neanche a nasconderlo - combaciano con quelli della società bianconera".