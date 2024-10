Com'è fatto il corpetto protettivo per Koopmeiners?

Sembra improbabile chepossa trovare spazio nel match di questa sera tra(almeno dal primo minuto), essendo stato fermo per settimane a causa di una frattura lievemente scomposta di una costola.Qualora dovesse scendere in campo, comunque, l'olandese avrà la protezione di uno speciale, realizzato su misura con una stampa ad hoc sul suo busto: si tratta di un rinforzo in fibra di carbonio che potrà essere di supporto per la parte che gli causava dolore, proteggendolo da altri traumi. La Juventus aveva già utilizzato una protezione di questo tipo per, quando nella scorsa stagione ebbe un infortunio paragonabile a quello di Koopmeiners.