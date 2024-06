Dovrebbe essere necessario uno stop di circa trenta giorni per Teun, costretto a fermarsi nell'ultima amichevole pre Europeo per un infortunio che dunque non gli consentirà di partecipare al torneo continentale con la sua Nazionale. Per descrivere il problema fisico, nello specifico, viene usata l'espressione "postumi distrattivi della regione adduttoria sinistra". Il centrocampista olandese rimane comunque un obiettivo di mercato della, a prescindere dal sempre più probabile acquisto di Douglas Luiz e dell'eventuale permanenza, con rinnovo di contratto, di Adrien Rabiot, per offrire più possibilità di scelta a Thiago Motta.